„Angriffe auf Computer und Demokratie werden mehr“

Gänzlich schutzlos sind wir nie ausgeliefert. Und doch nehmen Angriffe, die im Netz stattfinden, permanent und in einem besorgniserregenden Tempo zu. In den letzten Monaten seien Studien vorgestellt worden, die eine nochmalige Zunahme von Cyberattacken prognostizieren, so Sicherheitsexperte Dr. Cornelius Granig. Mit der „fortschreitenden Digitalisierung“ auch nicht verwunderlich: „Alles, was ans Internet angebunden ist, kann auf digitale Weise angegriffen werden.“