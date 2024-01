Pizza und Pasta - Stodertalerin mit neuem „Baby“

Beste Schneebedingungen, 170 Zentimeter am Berg, 13 Skilifte in Betrieb und mit dem „Sunny Kids Park“ das größte Kinderland Oberösterreichs – nicht nur in den derzeitigen Ferien ist Hinterstoder ein perfekter Ausflugsort für kleine und große Ski-Fans im Land ob der Enns, die sich eine stundenlange Anreise ersparen wollen. Oben am Berg gibt’s Winterspaß, unten im Tal zur Stärkung was auf den Teller: Pizza, Pasta, Salate und mehr – seit Mitte Dezember hat der Wintersportort einen neuen „Italiener“, oder besser gesagt eine „Italienerin“ – Yvonne O’Shannassy hat in Hinterstoder 40 ihre Pizzerei eröffnet und damit in gewisser Weise auch ihre Not zur Tugend gemacht.