Darum werden Graffitis neben der Autobahn geduldet

Von ausgeforschten Verursachern wird Schadensersatz gefordert

Fakt ist: Alle neuen Straßenmalereien werden bei der Autobahnpolizei angezeigt. „Werden die Verursacher ausgeforscht, wird Schadenersatz verlangt“, erklärt Pollinger. Warum aber dürfen Graffitis entlang der Autobahn meist bleiben? „Wenn sie nicht besonders stören oder auffällig sind, werden sie in der Regel so belassen“, so der ASFINAG-Sprecher.