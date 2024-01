Oberösterreicher wälzt Baupläne für Flughafen Wien

18 neue Gates entstehen

Außerdem entstehen 18 neue Gates, Warteflächen werden vergrößert. „Das wird ein großer Sprung in der Qualität“, schwärmt der Flughafen-Manager. Was ihm dabei wichtig ist? „Ich möchte, dass die Menschen spüren, dass sie nicht auf einem x-beliebigen Flughafen sind.“ Noch mehr „Österreich“ will er deshalb nach Schwechat bringen.