Start zur Imagepolitur: Neben Natur gibt’s Kultur

Spanien, Italien, USA und China im Visier

Zusammen mit der Österreich Werbung geht Winkelhofer mit seinem Team aber nun auch in anderen Ländern verstärkt auf Urlauber-Fang: In Madrid war man präsent, in Barcelona zierten Motive aus dem Salzkammergut zuletzt sogar eine Straßenbahn. Auch in Italien gehen die Touristiker in die Offensive. Zudem spricht man in den USA und in China gezielt Bruckner-Fans an, die es dort gibt.