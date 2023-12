Produktion gedrosselt: 1000 Mitarbeiter betroffen

Ausbau am USA-Standort verschoben

Um die Auslastung in Österreich zu erhöhen, wurden auch die USA-Pläne aufgeschoben. In Portage bei Chicago hat Fronius bereits eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung samt Reparaturservice. Auch eine kleine Produktion für Wechselrichter ist hier geplant. Deren Realisierung muss jetzt aber bis 2025 warten.