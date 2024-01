Böller explodiert neben Taxi: „Alles ist geflogen“

Unbekannte stellten in Mattighofen in der Silvesternacht ein großes Feuerwerk mitten auf die Straße. Genau als Florian Sattlecker vorbeifuhr, ging es in die Luft. In dem Wagen lösten alle Airbags aus, der Schaden ist enorm. Der geschockte Taxler schildert den gefährlichen Vorfall.