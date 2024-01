Glocks letzter Weg: Privatflug über den Wörthersee

Der Privatjet hob zuerst ab und flog in Schleifenlinien mehrmals über den Wörthersee (siehe Grafik oben) in Richtung Westen. Bei Villach traf er auf den Privathelikopter, der wohl dort abhob, und zusammen steuerten sie - vorbei am hölzernen Aussichtsturm am Pyramidenkogel - den Flughafen in Klagenfurt an, wo sie um 10.58 Uhr bzw. 11.02 Uhr landeten.