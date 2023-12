„Alle sind über Glocks Tod zutiefst erschüttert“

Vieles in Kärnten erinnert an den Waffentycoon

Zwar hatte sich der Waffenhersteller in den vergangenen Jahren großteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch einige seiner Hinterlassenschaften prägen das Bundesland: Neben seinen großzügigen Spenden für Tierheime und Krankenhäuser sowie nach einem Hochwasser im Jahr 2022, steht seit dem Jahr 2008 beispielsweise in der Gemeinde Treffen in der Nähe des Ossiacher Sees das Glock Horse Performance Center, das Kathrin Glock – die um 51 Jahre jüngere Villacherin und zweite Ehefrau des Ausnahme-Unternehmers – leitet. Dorthin lud das Waffen-Ehepaar regelmäßig Weltstars zu den legendären Show Jumping Turnieren.