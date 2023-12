Österreichs Waffentycoon Gaston Glock gestorben

Von NÖ aus in die Welt

Glock gründete damals eine Waffenproduktionsfirma in Deutsch-Wagram (NÖ), expandierte aber schon bald in die ganze Welt. Gaston Glock war der Sohn eines Eisenbahnarbeiters, er selbst schloss die Ausbildung an der damaligen Bundesgewerbeschule, Abteilung Maschinenbau, ab.