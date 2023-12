Gutes Jahr | Gute Vorsätze

Gutes Jahr. Sind Sie gut gerutscht? Sind Sie hoffentlich gut im neuen Jahr gelandet? Haben Sie das alte gut verdaut? Was erwarten Sie sich vom neuen? Machen Sie sich Gedanken über die Zukunft? Viele haben Sorge, dass es ihnen und ihren Familien künftig weniger gut gehen könnte. Von Abstiegsängsten ist viel die Rede - während es tatsächlich einer großen Mehrheit der Österreicher anhaltend gut geht, sie sich Weihnachtsgeschenke wie Urlaube längst noch gut leisten können, ohne weiteres ihre Wohnungen und den SUV in der Garage finanzieren können, plagt gar nicht wenige die Befürchtung, das könnte sich ändern. In die schlechtere Richtung. Kriege rundum, Klimakrise und Pandemien - all das lässt die Sorgenfalten wachsen. Und doch dürfen wir hoffen, dass wir all das bewältigen. Damit 2024 ein gutes Jahr wird.