Schwierige Katzenrettung aus Spalt

Mit dem Besitzer und der FF Schwertberg wurden mit einer Pumpe mehrere Hundert Liter Öl zeitaufwändig in einen zweiten Tank umgepumpt. Dadurch war es möglich, den ersten Tank zu bewegen, um einen größeren Spalt zu schaffen. Mithilfe eines Keschers konnte die Katze schlussendlich befreit werden. Der Besitzer konnte so seinen Stubentiger unverletzt entgegennehmen, so die Tierhilfe.