SPÖ schaltet jetzt den Landesrechnungshof ein

Mit ein Anlass für die Causa: der Golfclub in Klessheim. Dieser zahlt für seine 16 Hektar Fläche auf Landesgrund nur 1129 Pacht im Monat - die „Krone“ berichtete. „Eine Frotzelei. Das ist weniger als quasi jeder Mieter einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Landeshauptstadt bezahlt“, so Egger.