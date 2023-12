In Bormio will sich ÖSV-Youngster wieder belohnen

Mit Nummer 25 am Start

Eine Leistung, die ihn aber positiv stimmt und an die er im heutigen Rennen - in das er mit Startnummer 25 gehen wird - gerne anknüpfen möchte. „Gelingt mir ein ähnlicher Auftritt, ist sicherlich wieder einiges möglich“, glaubt der Bregenzerwälder, der es in der vorigen Saison in Cortina (It) schon einmal auf Rang sechs geschafft hatte. „Die Punkte sind auf jeden Fall mein Ziel - eine Platzierung in den Top-25 wäre schon gut.“