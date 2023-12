29.810 Aufgriffe im Burgenland in nur einem Jahr

Mit 939 Aufgriffen in sieben Tagen hatte das Jahr 2023 begonnen. Im Sommer stieg die Zahl abrupt an. In der vergangenen Woche sind nur noch 14 Flüchtlinge über die österreichisch-ungarische Grenze ins Burgenland marschiert. Wie es mit der illegalen Migration weitergeht, bleibt spannend.