„Immer mehr Burgenländer sind unzufrieden“

Zugleich laufen bei den Türkisen neben dem Wahlkampf für die EU-Wahl auch die Vorbereitungen für die Nationalratswahl im Herbst. Thema ist das auch heute am Vormittag im Landesparteivorstand. Am Abend absolviert Sagartz dann in Deutsch Tschantschendorf ab 19 Uhr den nächsten Termin im Rahmen der Burgenland-Tour.