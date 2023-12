Pflege: Krisensichere Jobs mit vielen Chancen

Anstellungsmodell während Ausbildung

„Wer eine Pflegeausbildung absolviert, investiert auch in eine krisensichere berufliche Zukunft“, so Gabriele Ehrenhöfer, die Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der Gesundheit Burgenland. Zugleich seien keine Kosten zu tragen. Während der Ausbildungsdauer werden die Schüler angestellt und sind somit kranken-, unfall- und pensionsversichert. Die Förderungen in Kombination mit dem Anstellungsmodell ermöglichen eine monatliche finanzielle Unterstützung von bis zu 1200 Euro. Auch die Dienstkleidung wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.