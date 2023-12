Kalb von Feuerwehr aus Jauchengrube gerettet

Erst an Weihnachten wurde ein kleines Kalb in Turnau vor dem Erstickungstod in der Jauche bewahrt. Drei Tage später wurden Feuerwehrmänner im Murtal zu Lebensrettern. Denn auch hier gelang es zum Glück, ein 60-Kilo-Jungtier aus einer Güllegrube zu befreien.