Rassismus-Vorwurf gegen „Falter“ nach Vergleich

Alabas Zwilling: Gemeinsamkeit Hautfarbe

Die Gemüter erhitzte allerdings das Foto von Fußballstar David Alaba, der neben US-Sänger Pharrell Williams platziert wurde, die unterschiedlicher nicht aussehen könnten. „Lieber @falter_at, im diesjährigen ,Best of Böse‘ zeigt ihr David Alaba und Pharrell (richtigerweise mit zwei r geschrieben) Williams als bei der Geburt getrennte Zwillinge. Ich sehe die Ähnlichkeit nicht, worin seht ihr sie begründet?“, fragte ein Twitter-User. Auch andere orten die Ähnlichkeit lediglich in der Hautfarbe.