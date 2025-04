Deutschland-Abenteuer und „Nationalteam-Strohhalm“

Der Traum von Hawaii, Nationalteam als Anker

Wie sagt man so schön: Rückblickend würde man gerne vieles anders machen! Auch in der Karriere von Robert Almer ist nicht immer alles nach Wunsch verlaufen. Speziell in seiner Anfangszeit kann er im Profitum nicht wirklich Fuß fassen. Zwischenzeitlich spielt er sogar mit dem Gedanken, in Honolulu Ozeanologie zu studieren – Stand jetzt unvorstellbar.



Auf Klubebene hat es der heute 41-Jährige oftmals die Reservistenrolle einnehmen müssen, in der Nationalteam-Ära unter Marcel Koller sieht er aber einen rettenden Anker. 2016 steht er in allen drei EM-Gruppenspielen zwischen den Pfosten. Eine Erfahrung, die ihm keiner mehr nehmen konnte. Im Podcast „Legionär on air“ spricht Almer über seine Höhen und Tiefen und den aktuellen Bezug zum Fußball!