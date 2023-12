Papst Franziskus: „Unser Herz ist in Bethlehem“

Franziskus spendet am Christtag Segen „Urbi et Orbi“

Papst Franziskus verliest am Christtag (Montag/12 Uhr) im Vatikan die traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus spendet das Oberhaupt der etwa 1,3 Milliarden Katholiken den Segen Urbi et Orbi, also der Stadt und dem Erdkreis. Auf dem Petersplatz werden Zehntausende Gläubige erwartet.