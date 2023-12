Israels Armee weist Berichte über Gräuel zurück

In sozialen Medien sei beispielsweise ein Video verbreitet worden, in dem ein roter Bulldozer angeblich Menschen bei einem Krankenhaus unter sich begräbt. Das Video soll jedoch bereits aus dem Jahr 2013 stammen und nichts mit dem aktuellen Einsatz israelischer Truppen in Jabalia zu tun. Die Angaben beider Seiten ließen sich nicht unabhängig überprüfen.