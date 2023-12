Papst appellierte, Weihnachten schlicht zu feiern

Zugleich rief der Papst zu Frieden auf und erinnerte an die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Er gedachte all jener Menschen, die unter Armut, Hunger und Versklavung leiden. „Wir beten viel an diesen heiligen Stätten“, sagte auch der Papst-Gesandte Konrad Krajewski, der am Samstag eine Messe in Jerusalem zelebriert und arme Familien in der Altstadt getroffen hat. Gemeinsam mit anderen Geistlichen sprach er auch darüber, wie Bedürften geholfen werden kann, vor allem im Gazastreifen.