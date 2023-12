Nächster Minister mit klarer Absage an die FPÖ

Gäste nehmen auf Stühlen Platz, in denen sie augenblicklich wie in einer Sofalandschaft versinken. Der Hausherr soll so wohl erhabener wirken. Zum gleichen Trick greift auch der US-Präsident im Oval Office. Vor Polaschek steht ein Häferl, auf dem Bücher in einem Regal aufgedruckt sind. Dann fangen wir halt an.