Mehrheit ist gegen eine Wehrpflicht-Volksbefragung

Die meisten Österreicher würden sich mehr direkte Demokratie wünschen. Zwei Drittel (66 Prozent) möchten häufiger zu Volksbefragungen aufgerufen werden. Eine Volksbefragung über den Wehrdienst lehnt die Mehrheit (53 Prozent) jedoch ab. Noch mehr Menschen (60 Prozent) sind der Meinung, dass eine solche Volksbefragung nicht die Kosten wert ist, die sie verursacht. Das geht aus einer Befragung des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse mit 2600 Befragten im Auftrag der „Krone“ hervor.