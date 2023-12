Thalgauer Feuerwehr wegen Sturm im Dauereinsatz

Auto krachte in umgestürzten Baum

Ein PKW-Lenker übersah einen auf der Straße liegenden Baum und kollidierte frontal mit diesem. Dem Lenker passierte nichts, das Auto wurde mit Schaden abtransportiert. Eine Sturmböe, die zu diesen Zeitpunkt an der Messtation am Kolomansberg gemessen wurde, erreichte unglaubliche 146km/h.