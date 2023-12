Zimmerbrand und vermisst geglaubte Person

Gegen 1 Uhr in der Nacht wurden die Freiwilligen Feuerwehrleute in Kuchl plötzlich alarmiert. Es war zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus gekommen. Die Einsatzkräfte erstellten beim Eintreffen am Einsatzort sofort Alarmstufe 2 und riefen die Floriani aus Golling und Bad Vigaun zur Hilfe.