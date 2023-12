„Landtag noch stärker für Bevölkerung öffnen“

Das Jahr 2023 sei für den Landtag arbeitsreich gewesen. Hergovich verwies auf elf Sitzungen mit 177 Tagesordnungspunkten, zehn Fragestunden und drei aktuellen Stunden, fünf dringlichen Anfragen und elf Dringlichkeitsanträgen. Von den 38 Gesetzesanträgen wurden 37 angenommen – 15 einstimmig und 22 mehrheitlich. Die Debatten in den Sitzungen seien seiner Meinung nach „sachlicher geworden.“ Natürlich gebe es emotionale Diskussionen: „Das ist auch ok, aber es braucht einen respektvollen Umgang“, so Hergovich.