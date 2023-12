Diebisches Duo klaute Alkohol und Lebensmittel

Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur von zwei Männern im Alter von 34 und 37 Jahren. Zugeschlagen hatten die beiden am 14. und 15. Dezember in Lebensmittelgeschäften in Altach und Hard. Dort hatten sie hochwertige Alkoholika und Lebensmittel im Gesamtwert von 1500 Euro gestohlen.