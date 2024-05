AK will mehr Beteiligung von Arbeitnehmern

So würden etwa Vorarlbergs Arbeitnehmer besonders viel leisten, aber nur in geringem Umfang am unternehmerischen Erfolg beteiligt sein. Diesen Umstand bezeichnet die AK gar als „zentrales Hindernis, um gut ausgebildete Arbeitskräfte zu finden und an Vorarlberg zu binden“. Im Bundeslandvergleich liegt die Stundenproduktivität im Ländle auf Platz Nummer 1, pro erwirtschaftetem Euro kommen aber nur 44 Cent bei den Arbeitnehmern an – so wenig wie in keinem anderen Bundesland.