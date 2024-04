„Pistol Ossi“ auf Sardinien in Runde eins raus

Ländle-Damen erst am Mittwoch dran

Julia Grabher (beim ITF-W100 in Wiesbaden) und Tamira Paszek (ITF-W35 in Nottingham) bestreiten erst am Mittwoch ihre Erstrunden-Partien. Grabher trifft dabei auf die deutsche Qualifikation Anna Gabric, Paszek muss gegen die britische Wildcard-Starterin Sophie Drakeford-Lewis ran.