Auf den Spuren der „kleinen Eiligen“

Der Sprossende Bärlapp wird auch Wald-Bärlapp oder Schlangen-Bärlapp genannt und ist eine immergrüne, krautige Pflanze, deren Blätter den Nadeln von Tannen und Fichten ähneln. Die Art bildet eine oberirdisch kriechende Sprossachse aus, die bis zu einem Meter lang wird. Aus dieser wachsen aufsteigende Seitensprossachsen empor. Bevor der Sprossende Bärlapp jedoch oberirdisch in Erscheinung tritt, wächst er als sogenannter Vorkeim mehrere Jahre im Boden heran und wird während dieser Zeit von einem Pilz ernährt. Die Art kommt in feuchten, bodensauren, schattigen Wäldern vor und steigt in den Alpen auch in eine Höhe von bis zu 2000 Meter auf. In Österreich ist der Sprossende Bärlapp mäßig häufig und durch die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU geschützt. Die Pflanze war einst wichtiger Bestandteil in der Volksmedizin und wurde unter anderem zur Behandlung von Rachitis, Wunden und Hautkrankheiten verwendet. Die leicht entzündlichen Sporen nutzte man früher in der Fotografie und zur Erzeugung pyrotechnischer Effekte.