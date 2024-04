Starkes Signal! Lustenau-Kapitän bleibt an Bord

Was macht Schierl?

Auch Torhüter Domenik Schierl hat seinen Vertrag bereits im März um zwei weitere Jahre verlängert – allerdings mit einer Ausstiegsklausel im Falle eines Abstieges. In einem „Krone“-Interview hatte der Torhüter im Frühjahr bekräftigt, dass er die nächsten Jahre weiterhin auf Bundesliga-Niveau spielen möchte. Es ist also anzunehmen, dass sich der Keeper, der über die ganze Saison konstante Leistungen zeigte, um einen neuen Verein umschaut, wenn das „Worst-Case-Szenario“ eintrifft.