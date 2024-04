Es gibt sie: die zweite und dritte Chance

Der 30. April ist der Tag der Arbeitslosen. Einen Tag später, am 1. Mai, wird jährlich der Tag der Arbeit gefeiert. „Für arbeit plus ist der Tag der Arbeitslosen jener Tag, an dem wir bewusst machen, dass Arbeit Teilhabe an der Gesellschaft bedeutet. Keine Arbeit zu haben, bedeutet demnach auch, nicht dazuzugehören, bedeutet den Ausschluss aus der Gesellschaft und das führt zu einem gesellschaftlichen Riss“, erklärte Ulrike Schmid-Santer, die designierte Geschäftsführerin von arbeit plus, am Dienstag.