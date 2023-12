Megaauftrag für Doppelmayr lässt Kassen klingeln

Doppelmayr wurde in einem mehrstufigen Vergabeprozess von der „Port Authority New York and New Jersey“ als Partner ausgewählt. In einem nächsten Schritt wird das Unternehmen mit Sitz in Vorarlberg gemeinsam mit der Port Authority weitere Rahmenbedingungen für die Projektumsetzung festlegen. Der Flughafen von New Jersey soll durch den Cable Car aus dem Hause Doppelmayr einen großen Schritt Richtung Zukunft machen.