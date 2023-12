Osttirol: Einigkeit bei Wahl soll Chancen erhöhen

Vieles neu und dennoch alles beim Alten – so könnte man die Vollversammlung inklusive Vorstandswahl des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO) zusammenfassen. Der langjährige Obmann Franz Theurl bleibt auch in der kommenden Periode im Amt. Thomas Winkler wird neuer Stellvertreter. Mit Seilbahnbetreiber Heinz Schultz scheint als Aufsichtsrat-Stellvertreter ein ehemaliger Widersacher Theurls auf. Ehemalig deshalb, da es erstmals in der Geschichte des TVBO eine Einheitsliste gab – sehr zur Freude des Obmanns: „Es ist eine Chance, um beim Land Tirol besser gehört zu werden.“