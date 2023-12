Geparktes Auto fing in Wien plötzlich Feuer

Ein Auto ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Hietzing plötzlich in Flammen aufgegangen. Laut Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, stand nicht nur das Fahrzeug in Vollbrand, auch der daneben abgestellte Wagen wurde auf einer Seite schwer beschädigt und auch ein drittes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Vermutet wird, dass das Feuer in einem Großraummüllbehälter ausbrach.