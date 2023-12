Folgt in Bregenz ein alter Bekannter auf Heraf?

Madlener oder Spiegel als Ländle-Lösung?

Aber wer soll in die nicht ganz kleinen Fußstapfen treten, die der scheidende Wiener in der Landeshauptstadt hinterlässt? Im Ländle gibt es nicht allzu viele Kandidaten, die die Voraussetzungen mitbringen würden. Daniel Madlener wäre jedoch ein solcher. Der Ex-Vorwärts Steyr-Coach im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist seit Sommer vereinslos, hat Bregenz bereits in der Saison 2016/17 trainiert. DSV-Trainer Rainer Spiegel wäre ein weiterer Kandidat, falls man nicht über die Grenzen schauen will.