Handy-Entscheid war längst überfällig

Für Korruptionsjäger war das Smartphone eine unendliche Quelle. In die Akten wanderten Unmengen an Daten - nicht nur strafrechtlich relevante, sondern vermehrt auch persönliche, manchmal sogar intime. So erfuhr man von der millionenhohen Gehaltsvorstellung eines Ex-Novomatic-Chefs, die er ins Handy tippte, weil er dort Jahr für Jahr seine persönlichen Ziele definierte. Oder wie Thomas Schmid die Arbeitsmoral des Finanzministers Hartwig Löger bewertete - sein Urteil war nicht schmeichelhaft.