Die Hybris des Thomas Schmid

Es war der große Showdown im Großen Schwurgerichtssaal am Landesgericht für Strafsachen in Wien. Thomas Schmid gegen Sebastian Kurz. Zwei Freunde, die nur noch Abneigung füreinander empfinden. Für den ehrgeizigen Tiroler mit dem Talent für folgenschwere Chat-Formulierungen war es die Generalprobe, ob seine Aussagen das Gütesiegel der Glaubwürdigkeit erhalten würden. Damit wäre Schmid seinem Ziel, von der WKStA in den Kronzeugen-Status gehievt zu werden, einen Schritt näher.