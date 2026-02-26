Aufrüsten für die Neutralität

ANDERERSEITS wären die Österreicher, würde man sie entsprechend befragen, gewiss in ihrer großen Mehrheit für eine wehrhafte und bewaffnete Neutralität. So in etwa nach dem Schweizer Vorbild. Und dabei ginge es nicht darum, dass unser Bundesheer so stark sein müsste, um einen fremden Aggressor, möglicherweise die Armee einer Großmacht, besiegen zu können. Nein, es ginge nur darum, dass der militärische Preis für diesen Aggressor so hoch wäre, dass es sich für ihn schlicht nicht auszahlen würde, unser Land überhaupt anzugreifen. Und dazu bedarf es weder einer NATO-Mitgliedschaft noch einer EU-Armee.