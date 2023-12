Entfesselter ÖSV-Herr liefert Machtdemonstration

Am Dienstag stand im Südtiroler Innichen die Qualifikation für das erste von zwei Weltcuprennen der Skicrosser an. Und dabei landeten Österreichs Herren gleich einen Doppelsieg. Ein ÖSV-Herr dominierte ganz besonders und holte sich in souveräner Art und Weise seine bereits dritte Quali-Bestzeit in den Dolomiten.