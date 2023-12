Maierhofer: „Fanwert und das Flair gehen verloren“

England hat auch gelitten, Durchspielen zu Weihnachten?

In Großbritannien sind seit vielen Jahren unzählige Investoren (Mit-)Eigentümer von Großklubs. Zum einen spricht man von der stärksten Liga der Welt, auf der anderen Seite sind Fans, die sich die Tickets nicht mehr leisten können, auf der Strecke geblieben. „In Deutschland hat der Fan jetzt Angst, dass das Spiel nicht mehr leistbar wird“, argumentiert Scharner. Maierhofer denkt an die Gruppenphase der Champions League zurück, wo sich die Gegner von Dortmund für die adäquaten Preise bedankt haben. Für den Major ist auch die Feiertags-Orientierung in Zukunft ein Thema. Wer weiß, vielleicht können wir schon bald während der Weihnachtsferien einen Boxing Day in Deutschland mitverfolgen. Das Duell zu dieser Thematik sehen Sie im Video!