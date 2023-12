„Mit Holland machen wir uns Platz zwei aus“

Geringere Erwartungshaltung

Neutrale Fußballbetrachter würden beim Anblick der Gruppe feststellen, dass Frankreich und die Niederlande über Österreich zu stellen sind. Angesichts der letzten Monate befindet sich das ÖFB-Team aber auf der Überholspur. Hinzu kommt aber auch noch der positive Effekt, dass man nicht wie 2016 zu den besseren Teams zählt, womit die Erwartungshaltung einer ganzen Nation verändert wird. „Wir können als Underdog gut überraschen“, ist sich Scharner, der sich an das Nations League Duell gegen Frankreich (1:1 am 10.6.2022) zurückerinnert, sicher. Fakt ist: Österreich braucht sich nicht mehr verstecken und wenn sie an die Leistungsgrenze herankommen, ist so gut wie alles möglich. Mehr zur Österreich-Gruppe sehen Sie im Video!