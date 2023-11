„Mutig von Rapid, einen jungen Trainer zu holen“

„Einser“-Kandidaten sagen ab, erstes Spiel zu Hause

Zum Start in die Länderspielpause standen andere Namen auf der Liste von Rapid. Hartberg-Coach Markus Schopp sagt aufgrund eines bis 2026 laufenden Vertrags ab, Ex-Augsburg Coach Enrico Maaßen erteilt den Grün-Weißen auch eine Absage. Im ersten Spiel geht es für Klauß gleich gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Linz. „Es ist der vermeintliche Pflichtsieg“, so Scharner, der an die bislang schlechte Heimbilanz der Hütteldorfer hinweist. Mehr zum neuen Rapid-Trainer sehen Sie im Video!