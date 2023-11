Scharner: „System ist schon ins Wanken geraten“

Nach vier von sechs Spieltagen in den europäischen Bewerben ziehen wir in „Das Duell - Sport“ Zwischenbilanz mit Paul Scharner und Stefan Maierhofer. Alle Teams haben es noch in der eigenen Hand, um in Europa zu überwintern. Neben den persönlichen Einschätzungen wird auch die Spielweise der einzelnen Teams charakterisiert. In der Liga rückt das Feld weiter zusammen, die Salzburger Dominanz ist auch nicht mehr so eindeutig. „Das System ist schon ins Wanken geraten“, argumentiert Paul Scharner, der den Abgang von Christoph Freund als potenziellen Faktor heranzieht.