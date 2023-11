„Wäre besser für uns, stärkere Gegner zu bekommen“

Deutschland als Wunschlos, Horrorgruppe möglich

Angesichts der Tatsache, dass das deutsche Nationalteam nach wie vor auf der Suche nach dem eigenen Spiel ist, wäre es aktuell ein Wunschdenken unsere Nachbarn aus Topf eins zugelost zu bekommen. Neben dem Gastgeber droht sonst ein Aufeinandertreffen mit Frankreich, England oder auch Spanien. Dadurch, dass frühere Großmächte mit Umbrüchen in der Mannschaft zu kämpfen haben, könnte aber auch eine Horrorgruppe auf die ÖFB-Auswahl warten. Die Niederlande befindet sich in Topf drei, Italien in Topf vier. Schenkt man der „Scharner‘schen Theorie“ aber Glauben, sollten unsere Kicker besonders da gut abschneiden. Fakt ist: Am Samstag ab 18 Uhr werden die Gruppen in Hamburg ausgelost! Den ersten Teil unseres Duells sehen Sie im Video!