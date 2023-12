„Für mich ist er kein Führungsspieler“

Freund lernt Härte kennen, Champions League Fokus?

Auch ein Österreicher lernt außerhalb des Fußballplatzes den rauen Wind rund um einen europäischen Spitzenklub kennen. Christoph Freund hat am 1. September als Sportdirektor übernommen, hat erst in der vergangenen Woche einen Transfer für den Sommer gesichert (Bryan Zaragoza von Granada) und sieht sich jetzt einem stürmischen Winter gegenüber. Auf der immer wieder kursierende Name von Max Eberl macht die Situation an der Säbener Straße nicht einfacher. Die Zielsetzung kann sich beim deutschen Rekordmeister maximal aufs Double belaufen, nachdem im DFB-Pokal bereits gegen Saarbrücken Schluss war. Paul Scharner sieht im Champions League Titel die Priorität in dieser Saison: „Ein Harry Kane wird nicht wegen der deutschen Meisterschaft nach München gewechselt sein“. Den gesamten Talk zur Bayern-Krise sehen Sie im Video!