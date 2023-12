„Bin nicht sicher, ob sie damit umgehen können“

Fans als Erfolgsfaktor, Ungarn hat aufgeholt

Stefan Maierhofer erinnert sich in Bezug auf das deutsche Nationalteam an die Heim-WM 2006 zurück. Damals hat das Auftaktspiel gegen Costa Rica (4:2) eine Euphorie im ganzen Land ausgelöst. „Wenn du im Eröffnungsspiel nicht funktionierst, könnte es schwer werden“, ist er sich sicher. Die durchaus attraktiven Gruppengegner werden speziell gegen Deutschland eine Portion Extra-Motivation mitbringen. Vor allem Ungarn, die in ordentlich aufgeholt haben. „Sie haben vor acht Jahren begonnen, staatlich geförderte Programme umzusetzen“, so Scharner, der den Schritt unserer östlichen Nachbarn begrüßt. Mehr zur Deutschland-Gruppe sehen Sie im Video!