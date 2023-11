Maierhofer: „Sie hat schon eine Epoche geprägt“

Megan Rapinoe hat am vergangenen Wochenende im entscheidenden Play-off Spiel um die US-Meisterschaft das Worst-Case-Szenario erlebt, wenn es darum geht die Karriere zu beenden. Die 38-Jährige scheidet nach drei Minuten verletzungsbedingt aus, muss sich die Niederlage ihres Teams mit ansehen und geht ohne nationalen Titel in die Fußball-Pension. In „Das Duell - Sport“ lässt Moderator Martin Grasl gemeinsam mit Paul Scharner und Stefan Maierhofer die Laufbahn der Exzentrikerin Revue passieren. Klar ist für den Major: „Sie hat schon eine Epoche geprägt.“